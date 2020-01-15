«А я думала, почему не жуется»: екатеринбурженка пожаловалась на роллы с сюрпризом

15 Янв. 2020 2020-01-15T20:17:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Екатеринбурга пожаловалась в соцсетях на некачественные роллы. В группе «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» женщина написала, что в еде вместе с рисом и рыбой оказался сюрприз. По словам свердловчанки, она заказала доставку в известной городской сети, но еду привезли с задержкой почти в пол часа. Но это было не главное разочарование.

- Пицца вкусная, но к сожалению ледяная. В роллах попалась плёнка!!! Я ещё думаю, че не жуется, достаю и трындец!!! Ну как так? Я многое могу понять, этого нет!!!!! Капец, - написала раздосадованная покупательница.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни поддерживали автора жалобы, другие уверены, что это происки конкурентов компании по доставке еды.

ИСТОЧНИК KP.RU