2020-01-15T20:17:34+03:00
Общество

«А я думала, почему не жуется»: екатеринбурженка пожаловалась на роллы с сюрпризом

Содержимое не порадовало женщину
Юлия СТАЛИНА
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Жительница Екатеринбурга пожаловалась в соцсетях на некачественные роллы. В группе «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» женщина написала, что в еде вместе с рисом и рыбой оказался сюрприз. По словам свердловчанки, она заказала доставку в известной городской сети, но еду привезли с задержкой почти в пол часа. Но это было не главное разочарование.

- Пицца вкусная, но к сожалению ледяная. В роллах попалась плёнка!!! Я ещё думаю, че не жуется, достаю и трындец!!! Ну как так? Я многое могу понять, этого нет!!!!! Капец, - написала раздосадованная покупательница.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни поддерживали автора жалобы, другие уверены, что это происки конкурентов компании по доставке еды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«А я думала, почему не жуется»: екатеринбурженка пожаловалась на роллы с сюрпризом
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