2020-01-15T18:25:11+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге автобус сбил подростка, который шел с учебы

17-летнего парня доставили в больницу
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.
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В Екатеринбурге автобус едва не задавил подростка, перебегавшего дорогу по «зебре». ДТП произошло в центре города на проспекте Ленина, 53. Автобус ехал со стороны Луначарского, когда под колеса попал пешеход. За рулем был мужчина со стажем вождения 28 лет. Водитель травмы не получил, а вот 17-летний парень отправился в больницу.

- В результате наезда 17-летний пешеход с предварительным диагнозом - ушиб коленей и правого плеча был госпитализирован в лечебное учреждение. Установлено, что молодой человек возвращался с занятий домой и двигался в направлении трамвайной остановки, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Полиция опросила очевидцев, составили протокол. В данный момент решается судьба водителя, который сидел за рулем автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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