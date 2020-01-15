В Екатеринбурге автобус сбил подростка, который шел с учебы

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:25:11+03:00

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В Екатеринбурге автобус едва не задавил подростка, перебегавшего дорогу по «зебре». ДТП произошло в центре города на проспекте Ленина, 53. Автобус ехал со стороны Луначарского, когда под колеса попал пешеход. За рулем был мужчина со стажем вождения 28 лет. Водитель травмы не получил, а вот 17-летний парень отправился в больницу.

- В результате наезда 17-летний пешеход с предварительным диагнозом - ушиб коленей и правого плеча был госпитализирован в лечебное учреждение. Установлено, что молодой человек возвращался с занятий домой и двигался в направлении трамвайной остановки, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Полиция опросила очевидцев, составили протокол. В данный момент решается судьба водителя, который сидел за рулем автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU