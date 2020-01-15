«Они варварским методом разобрали тир»: в Екатеринбурге владелец аттракциона в ЦКПиО пожаловался в прокуратуру на нового директора

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:04:28+03:00

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Хозяин тира, который снесли и вывезли в ЦПКиО им. Маяковского, обратился прокуратуру. 13 января аттракцион начали убирать с территории парка после того, как новый директор Екатерина Кельман расторгла договор аренды с компанией «Вик-Атр». По мнению владельца павильона Владимира Коробейникова, сделано это было незаконно.

- Они варварским способом разобрали наш тир. Ведь павильон вскрыли без моего ведома, когда меня еще не было там, и начали вывозить имущество, - рассказал Владимир.

Владимир Коробейников хочет проверить, правомерны ли были действия администрации парка. Фото: Владимир Коробейников

Напомним, ранее директор парка Екатерина Кельман, которая занимает эту должность с декабря 2019 года, объяснила, почему так поступила. Дело в том, аттракционы располагаются на входной группе и занимают слишком много места. Поэтому место будет «расчищено» и освобождено от них, так как они не вписываются в концепт парка. Всего 13 аттракционов.

ИСТОЧНИК KP.RU