Билеты на «Ласточки» из Екатеринбурга в Пермь и Тюмень можно купить со скидкой до 40%

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:14:41+03:00

Акция действует только для индивидуальных пассажиров и не распространяется на организованные группы.

Акция действует только для индивидуальных пассажиров и не распространяется на организованные группы

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С 14 января 2020 года АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») предоставляет скидки в размере от 20% до 40% к основному тарифу на проезд в межобластных электропоездах «Ласточка» №№814/811 сообщением Тюмень – Екатеринбург и №№803/802 сообщением Пермь – Екатеринбург. Акция действует только для индивидуальных пассажиров и не распространяется на организованные группы.

Скидка 20% предоставляется на все места, кроме откидных. Билеты со скидкой 40% можно приобрести на откидные места 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 в вагонах №№ 1 и 5, а также места 118, 120, 122, 124 в вагонах №№ 2, 3, 4.

Приобрести билеты на «Ласточки» №№814/811 и №№803/802 можно в железнодорожных кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» за 45 дней до начала поездки.

Специальное тарифное предложение в «Ласточках» сообщением Тюмень – Екатеринбург и Пермь – Екатеринбург действует одновременно с графиком гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров в дальнем следовании, согласно которому в поездах АО «ФПК» в различные календарные периоды можно приобрести билеты с понижающим либо повышающим коэффициентом. Зная коэффициенты, пассажиры могут заранее планировать поездку (выбирать периоды, когда действует минимальный тариф) и дополнительно сокращать свои расходы.

Так, билет на «Ласточку» Тюмень – Екатеринбург на 16 января 2020 года с учетом всех скидок будет стоить от 513 до 683 рублей в зависимости от места в вагоне. Поездка на «Ласточке» по маршруту Пермь – Екатеринбург на эту же дату обойдется от 575 до 766 рублей. Также действуют все виды льгот, установленные для пассажирских поездов дальнего следования.

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График гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров в дальнем следовании опубликован на сайте РЖД в разделе «Пассажирам», «Сезонные изменения тарифов». Основному тарифу соответствует коэффициент индексации 1, при котором отсутствуют понижающие или повышающие поправки.

«Ласточки» в сообщении Пермь – Екатеринбург – Пермь и Тюмень – Екатеринбург – Тюмень курсируют на СвЖД с 9 декабря 2019 года. Межрегиональные рейсы выполняются электропоездами ЭС1 «Ласточка» в стандартном пятивагонном исполнении (с местами для сидения) ежедневно в формате «Дневного экспресса».

«Ласточка» сообщением Пермь – Екатеринбург делает остановки на станциях Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск. Ласточка» сообщением Тюмень – Екатеринбург – на станциях Тугулым, Юшала, Талица, Ощепково, Камышлов, Еланский, Богданович.