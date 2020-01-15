2020-01-15T14:47:51+03:00
Общество

Губернатор Свердловской области: послание президента – импульс для решения трех проблем

Евгений Куйвашев прокомментировал речь Владимира Путина
Лев ИСТОМИН
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Глава региона рассказал, чем Москва может помочь Уралу после послания президентаГлава региона рассказал, чем Москва может помочь Уралу после послания президентаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 15 января, президент Владимир Путин обратился с речью к Федеральному Собранию РФ. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что заявления президента помогут решить, в том числе и в Свердловской области, три главных проблемы, улучшить демографические показатели, а также развивать здравоохранение и образование.

По мнению главы региона, главное в словах Владимира Путина – тезис об участии федерального центра в решении главных задач регионов. Это касается и Свердловской области. На Урале продолжат работу над доступностью медицины в небольших городах и сельской местности, над повышением доступности жилья.

- Мы уже увеличили набор на необходимые врачебные специальности в наших учебных заведениях. И сегодня Президент сказал о том, что эта поддержка со стороны государства должна быть кратно увеличена, с конкретными сроками, - говорит Евгений Куйвашев.

Что касается предложенных Владимиром Путиным изменений в федеральное законодательство и Конституцию, их, по мнению губернатора Свердловской области, глава государства взял от людей, от общественности.

- Послание станет импульсом для развития нашей страны и решения самых насущных проблем: в демографии, здравоохранении, образовании. И, в некоторой степени, изменится роль государства, формирование органов власти, - резюмировал Евгений Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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