2020-01-15T14:30:43+03:00
Происшествия

Машина виляла из стороны в сторону: в Екатеринбурге полицейские устроили погоню за «пьяной Ладой»

У ее водителя не было прав
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге полицейские устроили погоню за «пьяной Ладой». Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуВ Екатеринбурге полицейские устроили погоню за «пьяной Ладой». Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Минувшим вечером инспекторы ГИБДД в Екатеринбурге поймали пьяного водителя, который сидел за рулем «Лады Гранты». Автомобиль вилял по дороге из стороны в сторону, тогда полицейские потребовали водителя остановиться и показать документы. Однако мужчина вдавил педаль газа в пол и попытался скрыться.

- Сотрудники полиции начали преследование, в ходе которого неоднократно требовали водителя остановиться, но он только увеличивал скорость, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. - Водитель неоднократно проезжал на красный сигнал светофора.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В итоге, машина через некоторое время остановилась и из нее тут же выскочили двое мужчин, водитель и пассажир, которые бросили автомобиль и хотели сбежать. Но их успели поймать, надев на них наручники.

- Оказалось, что за рулем «Лады» сидел 25-летний парень, у которого никогд не было прав. Медосвидетельствование подтвердило его опьянение - 0,651 мг/л, - добавили в городской ГИБДД. - С 2013 года он трижды привлекался за нарушение ПДД. Каждый раз его арестовывали на 15 суток.

Сам мужчина пояснил, что накануне вечером они с другом распивали алкоголь, после чего решили прокатиться на машине его супруги. В итоге, на него составили сразу несколько административных протоколов и решением суда арестовали на 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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