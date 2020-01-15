Мэр Екатеринбурга: после революционных предложений президента нам понадобится еще один роддом

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:16:24+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. По мнению мэра уральской столицы, глава государства сделал по-настоящему революционные заявления.

- Безусловно, то, о чем говорит президент, это социальные выплаты и все меры, которые направлены на увеличение рождаемости в нашей стране. Это революционные предложения, когда президент говорит и о первом ребенке, и об увеличении материнского капитала по второму, - говорит Александр Высокинский. – Безусловно, важной темой является школьное питание, бесплатное питание для начальной школы.

Также, по словам главы Екатеринбурга, важной темой является развитие социальной сферы. В частности, огромное значение имеет здравоохранение, подготовка кадров. Сегодня очень не хватает целевых приемов на бюджетные места. Это позволит обеспечить региональную медицину квалифицированными кадрами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/754831" frameborder="0"></iframe> Александр Высокинский прокомментировал послание президента.Видео: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

Увеличение выплат в социальной сфере, по словам мэра, спровоцируют рост экономики.

- Президент говорит об увеличение финансирования инфраструктурных проектов. Сегодня это как никогда необходимо муниципалитету. Это строительство новых объектов образования, здравоохранения, дороги. Все это про Екатеринбург, - говорит Высокинский. – Там, где говорится об увеличении самостоятельности местных властей – это правильно. Будем смотреть, как это все будет отражено в законодательстве, чтобы выстраивать работу уже в новых формах.

Мэр Екатеринбурга напомнил, что муниципалитеты сегодня – это самая близкая власть к населению. Отраслевые национальные проекты - образование, здравоохранение, культура по факту перейдут в комплексное развитие территорий.

- Мы будем готовить отдельное постановление для исполнения поручений. Будем все вот эти темы отрабатывать вместе с нашими коллегами из Правительства Свердловской области для координации усилий. Конечно, все эти документы будут готовиться. Ко мне коллеги пришли недавно, говорят, что у нас четыре роддома, вроде достаточно трех. Я им говорю: давайте подождем, как будет развиваться ситуация с мерами, предложенными президентом. Может и четырех не хватит. Пора начинать серьезный ремонт роддома №20, надо заниматься роддомом №14, надо развивать то, что у нас в Горбольнице №40, - отметил Александр Высокинский.

ИСТОЧНИК KP.RU