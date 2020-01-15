2020-01-15T14:05:19+03:00
Общество

«Выполнили норму на 100%»: в армию отправились служить три тысячи уральцев

Из Екатеринбурга - 855 человек
Мария Трапезникова
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В армию отправились служить три тысячи уральцевВ армию отправились служить три тысячи уральцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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В мэрии Екатеринбурга, совместно с Военным комиссариатом, подвели итоги осеннего призыва, который закончился в конце 2019 года. Так, по данным облвоенкомата, со всей области служить отправились 3 537 уральцев, а из Екатеринбурга - 855 человек.

- Отправка граждан, призванных на военную службу, осуществлялась с областного сборного пункта железнодорожным и воздушным транспортом в период с 20 апреля по 30 декабря 2019 года, - подчеркнули в мэрии Екатеринбурга.

Всем призывникам, как и полагается, выдавали одежду и еду. Установленные Министерством обороны Свердловской области цифры были выполнены на 100%. А всего по стране в армию отправились 132 тысячи россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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