На Урале УК оштрафовали на 280 тысяч за козырек, который обрушился на голову подростку

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:31:16+03:00

Жильцы постоянно жаловались на аварийный козырек, но УК ничего не делала Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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В начале октября прошлого года в Североуральске произошло ЧП: у одного из домов по улице Октябрьской на голову 16-летнего подростка обрушился козырек. Школьник пришел вместе с мамой в гости к своей бабушке, которая и жила в том доме. Сильный удар причинил мальчику закрытый перелом левой берцовой кости со смещением.

Сами жители неоднократно заявляли, что козырек у дома находится в ужасном состоянии, однако УК игнорировала все просьбы. В итоге, прокуратура решила провести проверку и разобраться в ситуации.

- В ходе нее были установлены факты грубого бездействия со стороны УК, допущенные при содержании общедомового имущества, а также нарушения всевозможных законов, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге, аварийный козырек сразу же демонтировали, а должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. А постановлением мирового судьи Североуральска УК была оштрафована на 280 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU