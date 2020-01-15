2020-01-15T13:31:16+03:00
Происшествия

На Урале УК оштрафовали на 280 тысяч за козырек, который обрушился на голову подростку

Мальчик получил закрытый перелом левой берцовой кости со смещением
Мария Трапезникова
Поделиться:
Жильцы постоянно жаловались на аварийный козырек, но УК ничего не делалаЖильцы постоянно жаловались на аварийный козырек, но УК ничего не делалаФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

В начале октября прошлого года в Североуральске произошло ЧП: у одного из домов по улице Октябрьской на голову 16-летнего подростка обрушился козырек. Школьник пришел вместе с мамой в гости к своей бабушке, которая и жила в том доме. Сильный удар причинил мальчику закрытый перелом левой берцовой кости со смещением.

Сами жители неоднократно заявляли, что козырек у дома находится в ужасном состоянии, однако УК игнорировала все просьбы. В итоге, прокуратура решила провести проверку и разобраться в ситуации.

- В ходе нее были установлены факты грубого бездействия со стороны УК, допущенные при содержании общедомового имущества, а также нарушения всевозможных законов, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге, аварийный козырек сразу же демонтировали, а должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. А постановлением мирового судьи Североуральска УК была оштрафована на 280 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Екатеринбурга: после революционных предложений президента нам понадобится еще один роддом
«Выполнили норму на 100%»: в армию отправились служить три тысячи уральцев
На Урале УК оштрафовали на 280 тысяч за козырек, который обрушился на голову подростку
В свердловской школе поставили камеры, чтобы дети были в безопасности
Набросился с топором: на Урале пенсионера отправили на девять лет в тюрьму за убийство
В рублях и долларах: пассажиры в Кольцово попытались нелегально вывезти из страны 11 миллионов
Свердловской сиделке выплатят 152 тысячи за сломанное колено
В Кольцово пассажира, летевшего из Москвы, оштрафовали за курение на борту
В Екатеринбурге заболели гриппом восемнадцать человек
В Екатеринбурге снова эвакуируют Арбитражный суд
Следствие попросило арестовать стрелка из Нижнего Тагила, который погубил восьмилетнего мальчика
Назван топ профессий в России, которым учатся на заочном отделении
ЕВРАЗ повышает промбезопасность с помощью виртуальной реальности
Больше половины свердловчан недовольны своей зарплатой
На Урале приставы вернули зарплату работникам МУПа
В Екатеринбурге иностранец отправился под суд за кражу авто на восемь миллионов
За две недели Екатеринбург избавился от 178 тысяч тонн снега