15 Янв. 2020 2020-01-15T13:01:16+03:00

В свердловской школе поставили камеры, чтобы дети были в безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Система видеонаблюдения предусмотрена законодательством, однако на момент прокурорской проверки ее не было

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В школе искусств Туринского района Свердловской области по требованию прокуратуры установили камеры, чтобы дети чувствовали себя в безопасности. Перед этим ведомство провело проверку и выяснило, что в ней не было оборудованной системы видеонаблюдения, предусмотренной законодательством.

- Ее отсутствие не позволяло обеспечить безопасность образовательного учреждения в части постоянного контроля за лицами, которые посещают учреждение, а также предупреждения совершения противоправных действий в отношении детей и работников школы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После проверки прокуратура направила в суд иск с требованием установить в школе камеры. Суд требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU