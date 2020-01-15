В свердловской школе поставили камеры, чтобы дети были в безопасности
В школе искусств Туринского района Свердловской области по требованию прокуратуры установили камеры, чтобы дети чувствовали себя в безопасности. Перед этим ведомство провело проверку и выяснило, что в ней не было оборудованной системы видеонаблюдения, предусмотренной законодательством.
- Ее отсутствие не позволяло обеспечить безопасность образовательного учреждения в части постоянного контроля за лицами, которые посещают учреждение, а также предупреждения совершения противоправных действий в отношении детей и работников школы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
После проверки прокуратура направила в суд иск с требованием установить в школе камеры. Суд требования удовлетворил.
ИСТОЧНИК KP.RU