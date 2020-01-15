Набросился с топором: на Урале пенсионера отправили на девять лет в тюрьму за убийство
На Урале под суд отправили 62-летнего жителя одного из поселков Пригородного района, что в Свердловской области, которого обвиняют в убийстве. Во время ссоры, посреди пьяного застолья, а он набросился на своего знакомого. Инцидент произошел летом прошлого года.
- Он вооружился плотницким топором и причинил им несколько ударов своему оппоненту, в том числе и по голове, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. - От полученной черепно-мозговой травмы мужчина через короткое время скончался.
В итоге, суд назначил пенсионеру девять лет колонии строгого режима, а также взыскал с него 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда родственникам погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU