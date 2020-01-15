2020-01-15T12:40:38+03:00
Происшествия

Набросился с топором: на Урале пенсионера отправили на девять лет в тюрьму за убийство

Он поругался со своим знакомым
Мария Трапезникова
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Пенсионер набросился на знакомого с топором. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиПенсионер набросился на знакомого с топором. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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На Урале под суд отправили 62-летнего жителя одного из поселков Пригородного района, что в Свердловской области, которого обвиняют в убийстве. Во время ссоры, посреди пьяного застолья, а он набросился на своего знакомого. Инцидент произошел летом прошлого года.

- Он вооружился плотницким топором и причинил им несколько ударов своему оппоненту, в том числе и по голове, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. - От полученной черепно-мозговой травмы мужчина через короткое время скончался.

В итоге, суд назначил пенсионеру девять лет колонии строгого режима, а также взыскал с него 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда родственникам погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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