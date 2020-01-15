В рублях и долларах: пассажиры в Кольцово попытались нелегально вывезти из страны 11 миллионов

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:07:53+03:00

В этом году фактов подобных нарушений оказалось значительно больше, чем в прошлом

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С начала года через контроль уральских таможенников в Кольцово прошли 11 миллионов рублей - все они вывозились из страны нелегально. В шести случаях из двенадцати пассажиры вывозили больше 10 тысяч долларов США в Таджикистан, Азербайджан, Чехию, Турцию и Израиль.

- Самую крупную сумму с начала года (2,2 миллиона рублей) пытался провезти житель Азербайджана, - отметили в пресс-службе Уральского таможенного управления. - Мужчина продал в Екатеринбурге недвижимость и возвращался на родину, но забыл оформить декларацию на «наличку».

В этом году таможенники зафиксировали 12 подобных нарушений. Тогда как в прошлом году их было значительно меньше - семь. Всего за прошлый год во всех аэропортах Урала пассажиры оформили 576 деклараций на общую сумму в 22 миллиона долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU