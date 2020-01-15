2020-01-15T11:43:16+03:00
Общество

Свердловской сиделке выплатят 152 тысячи за сломанное колено

Женщина поскользнулась во дворе дома во время работы
Мария Трапезникова
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Женщина поскользнулась во дворе дома во время работыЖенщина поскользнулась во дворе дома во время работыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В январе прошлого года Светлана, работающая сиделкой в Комплексном центре соцобслуживания в поселке Староуткинск, что в Свердловской области, получила сильную травму. Вынося мусор из квартиры своего подопечного-пенсионера, она поскользнулась во дворе дома и упала. В результате чего получила разрыв внутренней боковой связки коленного сустава.

- В июне ее травму признали связанной с производством. Причиной стала неудовлетворительная организация производства работ – отсутствие разработанных безопасных маршрутов движения работников по территории проживания получателей услуг, - отметили в пресс-службе Облсуда. - Производственным несчастный случай был признан работодателем только после заключения госинспектора труда.

Тогда женщина с иском обратилась в районный суд, где попросила взыскать с центра, где работала, компенсацию морального вреда и расходы на оказание юруслуг. Суд удовлетворил иск лишь частично, сократив размер компенсации последних расходов.

Светлана, не согласившись, направилась выше - в Свердловский областной суд. И там было принято решение увеличить размер выплачиваемых денег в 15 раз - до 152 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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