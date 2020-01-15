15 Янв. 2020 2020-01-15T11:24:10+03:00

В Кольцово пассажира, летевшего из Москвы, оштрафовали за курение на борту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина сказал, что не знал о запрете

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В аэропорту Кольцово полицейские задержали пассажира, летевшего рейсом Москва - Екатеринбург. Оказалось, что 34-летний мужчина курил на борту, в туалетной комнате, хотя это строго запрещено.

- Со слов его самого, он якобы не знал о запрете курения на борту воздушного судна, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Тем не менее, мужчину встретили у трапа в Екатеринбурге полицейские и доставили в дежурную часть транспортной полиции, где привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ - оштрафовали на сумму от 500 до 1 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU