В Екатеринбурге заболели гриппом восемнадцать человек

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:06:34+03:00

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В мэрии Екатеринбурга рассказали, сколько горожан болеют гриппом. По данным администрации с начала сезона зарегистрировано 18 человек с этим заболеванием. Фиксировать число зараженных начали со второй половины декабря. Однако, специалисты отмечают, что в городе нет никакой эпидемии.

Кроме того, после новогодних каникул увеличилось число обращений по поводу ОРВИ. За четырнадцать дней это 12 462 человека, где 70 % это дети, остальные взрослые. Главный внештатный эпидемиолог горздрава Александр Харитонов, это связано с тем, что школьники вернулись к учебному процессу и начали заражать одноклассников.

- Эта цифра ниже уровня прошлого года. За последние два дня мы зарегистрировали около четырех тысяч обращений с ОРВИ, а в прошлом году за аналогичный период семь тысяч заболевших, - заметил Александр Харитонов. - Что касается гриппа. Если сравнивать с российской статистикой, то мы не отличаемся от других регионов.

Сейчас врачи уже не рекомендуют ставить прививку от гриппа. Говорят уже поздно. Но следовать простым правилам гигиены – обязательно. Не забывайте мыть руки после улицы и перед едой, правильно питаться, хорошо спать и как можно чаще проводить время на свежем воздухе. Родителям советуют не отпускать детей в школу и садик, если ребенок почувствовал даже легкое недомогание.

ИСТОЧНИК KP.RU