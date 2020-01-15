Назван топ профессий в России, которым учатся на заочном отделении

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:20:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Озвучены данные за 2019 год по количеству студентов-заочников в России. Также названы профессии, которые чаще всего получают во время обучения в вузах на заочных отделениях.

Сегодня в России учится 1,5 миллиона студентов-заочников. В прошлом году учиться на экономистов по программе бакалавриата приняли 35,5 тысячи человек. На менеджмент поступили 22,4 тысячи человек, а стать педагогами решили 18,2 тысячи человек. Также в первой пятерке у заочников – государственное и муниципальное управление (15,3 тысячи человек) и строительные специальности (12,5 тысячи человек), пишет информационное агентство NEWS.ru.

Наименьшим спросом у заочников пользуются следующие специальности: реставратор, технический физик, прикладная механика, информационная безопасность и архитектура. По одному человек в стране на заочных отделениях обучаются наноинженерии и прикладной этике.

Теперь о заочном отделении специалитета. Здесь популярны направления: правовое обеспечение национальной безопасности – 4,6 тысячи человек, экономическая безопасность – 3,2 тысячи человек. На магистратуре наибольшим спросом пользуются: юриспруденция – 20,7 тысячи человек, педагогическая деятельность – 8,1 тысячи человек и экономик – 7,2 тысячи.

Чтобы поступить на бакалавриат и специалитет, нужно иметь хотя бы среднее общее образование. В магистратуре обучаться можно только с высшим образованием.

ИСТОЧНИК KP.RU