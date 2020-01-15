2020-01-15T09:08:56+03:00
Общество

Больше половины свердловчан недовольны своей зарплатой

Процент тех, кто хочет денег побольше, составляет около 80%
Мария Трапезникова
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Почти 80% свердловчан недовольны своей зарплатойПочти 80% свердловчан недовольны своей зарплатойФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Аналитики HeadHunter провели небольшое исследование и выяснили, что около 80% всех жителей Свердловской области недовольны своими зарплатами. Интересно, что среди тех участников опроса, которые на данный момент не трудоустроены, своей зарплатой на прошлом месте были недовольны лишь на 57%.

- 54% свердловчан признались, что им приходилось общаться с руководством на тему повышения зарплаты. Причем, 79% работников сами инициировали этот разговор, - отметили в пресс-службе HH.

Больше половины из них (59%) обосновывали это своими успехами в работе. Около 43% отмечали, что их квалификация повысилась, еще 41% объясняли просьбу тем, что у них уже долго не было повышения. И еще 14% - тем, что их попросту «переманивают» в другое место с более привлекательной зарплатой. В итоге, «выбить» зарплату удается только 35% уральцев.

- Как показал наш опрос, каждый второй (54%) сталкивается с дискомфортом при обсуждении зарплаты с руководством, причем женщины испытывают неловкость намного чаще мужчин, - отметила пресс-секретарь HH Анна Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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