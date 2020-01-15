На Урале приставы вернули зарплату работникам МУПа
В Кушве, что находится в Свердловской области, судебные приставы вернули 63 работникам МУПа «Тура Энерго» зарплату. Администрация задолжала им порядка 720 тысяч рублей.
- Работодателя-должника должным образом уведомили о возбуждении исполнительного производства, а также предупредили о последствиях, если он откажется исполнять волю суда, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
В частности, его могли оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей или лишить права занимать определенные должности на срок до 5 лет. В итоге, чтобы избежать тяжких последствий, администрация МУПа выплатила всем работникам зарплату.
ИСТОЧНИК KP.RU