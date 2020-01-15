2020-01-15T08:46:28+03:00
Общество

На Урале приставы вернули зарплату работникам МУПа

Работодатель задолжал больше 720 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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На Урале приставы вернули зарплату 63-м работникам МУПаНа Урале приставы вернули зарплату 63-м работникам МУПаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кушве, что находится в Свердловской области, судебные приставы вернули 63 работникам МУПа «Тура Энерго» зарплату. Администрация задолжала им порядка 720 тысяч рублей.

- Работодателя-должника должным образом уведомили о возбуждении исполнительного производства, а также предупредили о последствиях, если он откажется исполнять волю суда, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

В частности, его могли оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей или лишить права занимать определенные должности на срок до 5 лет. В итоге, чтобы избежать тяжких последствий, администрация МУПа выплатила всем работникам зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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