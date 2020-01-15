2020-01-15T08:26:53+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге иностранец отправился под суд за кражу авто на восемь миллионов

Его жертвами стали иномарки Toyota
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге иностранец отправился под суд за кражу авто на восемь миллионовВ Екатеринбурге иностранец отправился под суд за кражу авто на восемь миллионовФото: Евгения ГУСЕВА
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В Екатеринбурге 30-летнего гражданина одной из соседних республик отправили под суд за то, что в 2017 году он украл четыре дорогих иномарки общей стоимостью больше 7,9 миллионов. Первой его добычей стал автомобиль Toyota Camry за 1,6 миллионов рублей.

- Мужчина обошел вокруг машины, убедился, что рядом никого нет, осмотрелся и кулаком разбил стекло в салоне. После чего забрался внутрь, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Далее, с помощью специальных устройств он запустил двигатель машины и уехал.

Через несколько дней его жертвой стала еще одна Toyota стоимостью 2,3 миллиона рублей. Операцию он провел точно также и даже привлек соучастника, который проверял, есть ли у автомобиля сигнализация. Таким образом он украл еще две Toyota.

- Преступление раскрыли благодаря неравнодушным гражданам - трем молодым людям, которые общались между собой на стоянке возле дома и заметили обвиняемого. Его действия показались им подозрительным, и они вызвали полицию, - добавили в прокуратуре.

Мужчину поймали и завели на него уголовное дело. Свою вину он полностью признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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