2020-01-15T08:08:51+03:00
Общество

За две недели Екатеринбург избавился от 178 тысяч тонн снега

Им будут тушить тлеющую свалку на Уралмаше
Мария Трапезникова
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Из Екатеринбурга вывезли 178 тысяч тонн снегаИз Екатеринбурга вывезли 178 тысяч тонн снегаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Екатеринбурге идет активная борьба со снегом на дорогах. Глава города Александр Высокинский отметил, что особое внимание коммунальщикам следует уделить нечищенным тротуарам и пешеходным переходам.

- Всего с начала января службы благоустройства всех семи районов города уже отправили на снежные свалки почти 178 тысяч тонн снега, - отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Кстати, весь снег, который вывозят за пределы города, уходит не только на специально отведенные свалки, но и на окраину Уралмаша. Там вот уже несколько недель тлеет нелегальная свалка, которая отравляет воздух местных жителей. Спасатели МЧС и администрация города приняли решение засыпать ее снегом, а не заливать водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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