Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга оказался слишком дорогим

15 Янв. 2020 2020-01-15T07:45:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Счетная палата Екатеринбурга заявила, что проезд в общественном транспорте оказался слишком завышенным. Ее глава, Андрей Парунин, встретился со спикером Гордумы Игорем Володиным и рассказал, что показала промежуточная проверка.

- У нас действительно планировалось повышение оплаты в транспорте до 32 рублей. Но потом администрация города согласилась, что надо оставить 28 рублей. Я считаю, что надо снижать стоимость проезда, - отметил в разговоре с «Комсомолкой» Володин. - Сейчас проводится ряд экспертиз, итоги которых подведут в первых числах марта. И тогда уже станет ясно, действительно ли стоимость проезда так завышена.

Вместе с тем, депутат отметил, что понижение тарифа никак не скажется на перевозчиках и не сократит количество транспорта на улицах Екатеринбурга. Пока что проезд планируется снизить на 2 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU