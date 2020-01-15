Возможен поджог: в Екатеринбурге ночью сгорел элитный внедорожник

15 Янв. 2020 2020-01-15T07:26:14+03:00

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Этой ночью в Екатеринбурге произошел еще один пожар: на улице Саввы Белых загорелся элитный внедорожник BMW X6. Спасатели МЧС получили сообщение в 02:57. У автомобиля полностью выгорел моторный отсек и салон. Пожар потушили в течение трех минут.

Однако делом заинтересовалась полиция - местные жители считают, что это был умышленный поджог. На место происшествия направили следственно-оперативную группу полиции.

- Причина возгорания транспортного средства будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU