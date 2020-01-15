Мэрия Нижнего Тагила заключила контракт на строительство моста
В течение трех недель специалисты вместе с подрядчиком должны составить и представить графики производства работ на утверждение
Фото: проектная документация
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Мэрия Нижнего Тагила заключила контракты на строительство моста через городской пруд. Торжественная церемония подписания расширенного соглашения пройдет ровно через три недели. Сейчас проходит подготовительная работа.
- Служба заказчика городского хозяйства (СЗГХ) сегодня в рамках 44 ФЗ подписала с ООО «АЛЬМАКОРГРУП» соответствующий контракт, - отметил на заседании глава города Владислав Пинаев.
В течение ближайших трех недель специалисты СЗГХ вместе с подрядчиком должны составить и представить графики производства работ на утверждение.
ИСТОЧНИК KP.RU