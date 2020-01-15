Спасли 33 человека, включая 10 детей: в Екатеринбурге ночью вспыхнула многоэтажка

15 Янв. 2020 2020-01-15T06:52:40+03:00

По данным МЧС, к счастью, никто из них не пострадал

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Минувшей ночью в Екатеринбурге, на ЖБИ, загорелась многоэтажка. Диспетчеры получили вызов в 04:00, на место отправились девять бригад пожарных из 33 человек.

- На площади в 20 квадратных метров огонь уничтожил все домашнее имущество в квартире, расположенной на 10-ом этаже муниципального 16-этажного дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге ночью вспыхнула многоэтажка.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Из горящего дома спасатели по лестницам вывели на улицу 33 человека, включая 10 детей. По данным МЧС, к счастью, никто из них не пострадал. Огонь удалось потушить через 20 минут, а к 05:29 спасатели закончили разбирать сгоревшие конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU