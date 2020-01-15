Одну из шайб не засчитали: уральский «Автомобилист» проиграл «Северстали»
Накануне прошел матч между уральским «Автомобилистом» и череповецкой «Северсталью». Первый период прошел без голов, а вот в середине второго соперникам удалось вырваться вперед.
- Чуть позже Алексей Василевский забросил шайбу, но после видеопросмотра она не была засчитана, - отметили в пресс-службе ХК «Автомобилист».
В начале третьего периода хозяева сумели удвоить преимущество, но Никита Трямкин тут же сократил отставание. Екатеринбуржцы изо всех сил пытались спасти игру, но уже на 56-й минуте счет стал 3:1. Игра была окончательно проиграна.
Следующий матч «Автомобилист» проведет с «Салаватом Юлаевым» в Екатеринбурге, 16 января.
ИСТОЧНИК KP.RU