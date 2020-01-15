2020-01-15T06:02:57+03:00
Спорт

«Хет-трик!»: у нападающего уральского «Автомобилиста» родился третий сын

Мальчика счастливые родители назвали Александром
Мария Трапезникова
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Фото: anatoly_golyshev в InstagramФото: anatoly_golyshev в Instagram
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Радостная новость в мире спорта: у нападающего уральского «Автомобилиста» Анатолия Голышева и его супруги Анастасии родился третий сын. Мальчика назвали Александром. Счастливой радостью хоккеист поделился на своей странице в Instagram.

Поздравлять радостных родителей стали и болельщики «Авто»: «Хет-трик!», «Лет через 20 ждем тройку нападения от братьев Голышевых!», «Надо было Валерием назвать в честь Харламова - сегодня же его День рождения!».

Первый сын у хоккеиста родился в августе 2016, его назвали Дмитрием, а рождение второго совпало не только с Днем всех влюбленных, но и с Днем рождения самого Голышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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