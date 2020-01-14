Слабонервным не смотреть: появилось видео, как фура «Деловых линий» насмерть задавила дворника в Екатеринбурге
Появилось видео момента наезда водителя фуры «Деловых линий» на рабочего в Екатеринбурге. Напомним, все произошло накануне утром на Старой Сортировке.
На видео, опубликованном сообществом chp_ekaterinburg в соцсети, видно, что когда фура сдавала задним ходом дворник стоял к ней спиной и не видел приближающийся большегруз. К сожалению, в результате ДТП мужчина умер.
Водитель фуры "деловые линии" раздавил грузчика.
- Предварительно установлено, что водитель грузовика подъезжал задним ходом к месту разгрузки, допустил наезд на мужчину, сотрудника предприятия, который в момент наезда занимался уборкой территории от снега, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
За рулем фуры сидел 51-летний мужчина, его стаж вождения 25 лет.
Все обстоятельства трагедии будут установлены в ходе расследования.
В ГИБДД напоминают: двигаться задним ходом водитель имеет право только убедившись в безопасности маневра и в том, что он не создаст помех окружающим.
ИСТОЧНИК KP.RU