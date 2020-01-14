Слабонервным не смотреть: появилось видео, как фура «Деловых линий» насмерть задавила дворника в Екатеринбурге

14 Янв. 2020 2020-01-14T19:01:18+03:00

За рулем сидел водитель с 25-летним стажем. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Водитель сдавал задним ходом и не увидел мужчину

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Появилось видео момента наезда водителя фуры «Деловых линий» на рабочего в Екатеринбурге. Напомним, все произошло накануне утром на Старой Сортировке.

На видео, опубликованном сообществом chp_ekaterinburg в соцсети, видно, что когда фура сдавала задним ходом дворник стоял к ней спиной и не видел приближающийся большегруз. К сожалению, в результате ДТП мужчина умер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/754685" frameborder="0"></iframe> Водитель фуры "деловые линии" раздавил грузчика.

- Предварительно установлено, что водитель грузовика подъезжал задним ходом к месту разгрузки, допустил наезд на мужчину, сотрудника предприятия, который в момент наезда занимался уборкой территории от снега, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем фуры сидел 51-летний мужчина, его стаж вождения 25 лет.

Все обстоятельства трагедии будут установлены в ходе расследования.

В ГИБДД напоминают: двигаться задним ходом водитель имеет право только убедившись в безопасности маневра и в том, что он не создаст помех окружающим.

ИСТОЧНИК KP.RU