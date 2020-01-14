Роспотребнадзор ищет уральцев, чьи дети летом пострадали в загородном лагере от кишечной инфекции

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:34:32+03:00

Чтобы успеть подать иски нужно обратиться в ведомство в срок до 20 января 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это нужно для составления коллективного иска в суд

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В Свердловском Роспотребнадзоре призвали родителей детей, пострадавших в детском лагере, связаться с ведомством для составления коллективного иска.

Речь идет о загородном оздоровительном комплексе имени Павлика Морозова, в чьем ведении находится круглогодичный санаторий «Талый ключ», расположенный недалеко от Артемовского. Летом там случилось массовое отравление детей.

- Распространению инфекции послужило и несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке (некачественная обработка кухонного инвентаря, нарушение дезинфекционного режима, сроков реализации продукции, неисправное оборудование и так далее, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В итоге работа лагеря с 20 августа была приостановлена, а на сотрудников были составлены протоколы об административных нарушениях.

В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предлагает родителям присоединиться к групповому иску против «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова». Родителям нужно написать заявления, а также приложить документы подтверждающие, что их дети были в лагере в период с 8 августа 2019 года. Документы нужно предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора. Адрес: 624600, Свердловская область, город Алапаевск, улица Ленина, 125; е-mail: 02@66.rospotrebnadzor.ru. Факс: 8 (34346) 3-18-66. При возникновении вопросов можно обратиться в консультационный пункт для потребителей Алапаевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по адресу: Алапаевск, Ленина, 125; телефон 8(34346) 3-18-66.

Заявление необходимо предоставить в срок до 20 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU