Прыгали с воздушным змеем через лед и воду: в Екатеринбурге на Шарташе прошел чемпионат по сноукайтингу

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:58:26+03:00

В нем приняли участие 28 спортсменов из столицы Урала

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В минувшие выходные, с 11 по 12 января, в Екатеринбурге, на застывшем озере Шарташ, прошел шестнадцатый городской чемпионат по сноукайтингу. На нем встретились 28 спортсменов - 16 сноубордистов и 12 лыжников.

Сноукайтинг - это относительно молодой вид спорта, представляющий собой занятия со специальным буксировочным кайтом (большой воздушный змей) на снегу или льду с лыжами, сноубордом или коньками.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

- За новогодние праздники выпало очень много снега, высотой около одного метра, - рассказывает организатор соревнований Денис гаращенко. - Где-то лед не выдерживал, давал трещины. Вышедшая вода образовывала ледовые участки.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В дисциплине «курс-рейс» золото забрал Артем Ранев, серебро - Ильсур Ганиев, а бронзу - единственная девушка на Чемпионате, Валерия Гаращенко. В классе «сноукайтинг курс-рейс» победителями стали Илья Гибадуллин, Максим Максимов и Кирилл Литвинов.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU