В Екатеринбурге пассажирский автобус едва не протаранил дом
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и выясняют информацию о пострадавших
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге, на перекрестке улиц Комсомольская - Лобачевского произошло серьезное ДТП с участием трех машин. Как рассказали очевидцы, муниципальный автобус №077 столкнулся с двумя легковушками - Hyundai и «Ладой». После чего вылетел на встречку и врезался в дерево на тротуаре, едва не протаранив жилой дом.
Сейчас на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Они выясняют обстоятельства аварии, а также информацию о пострадавших.
В Екатеринбурге пассажирский автобус едва не протаранил дом.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
ИСТОЧНИК KP.RU