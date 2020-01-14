14 Янв. 2020 2020-01-14T14:34:49+03:00

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и выясняют информацию о пострадавших

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В Екатеринбурге, на перекрестке улиц Комсомольская - Лобачевского произошло серьезное ДТП с участием трех машин. Как рассказали очевидцы, муниципальный автобус №077 столкнулся с двумя легковушками - Hyundai и «Ладой». После чего вылетел на встречку и врезался в дерево на тротуаре, едва не протаранив жилой дом.

Сейчас на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Они выясняют обстоятельства аварии, а также информацию о пострадавших.

В Екатеринбурге пассажирский автобус едва не протаранил дом.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU