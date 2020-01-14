2020-01-14T13:53:42+03:00
Общество

Ученики Николая Коляды ищут героев для уральского экологического роуд-муви

Съемки документального фильма пройдут весной этого года
Мария Трапезникова
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Фото: Мастерская KinolookФото: Мастерская Kinolook
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Уральская мастерская кино KinoLook разыскивает героев для документальной части своего первого полнометражного фильма на тему экологии. Пока что рабочее название картины - «Молитва о полиэтиленовом пакете». Съемки планируется провести весной 2020-го года в Свердловской и Челябинской областях.

Этот фильм — роуд-муви, где есть история придуманная и где есть документальная линия про реальные истории жителей уральского края.

Среди тех, кого ищут создатели фильма, должны быть уральцы, которые совершали открытия в научной и культурной сферах, но остались не оцененными по достоинству. Возраст здесь роли не играет - это могут быть как пожилые люди, которые всю жизнь отдали на «трудовые подвиги завода», так и молодые ученые, глаза которых горят от желания хоть как-то исправить ситуацию. Всех, у кого есть подобная история, просят откликнуться на почту Мастерской Linolook: oookinolook@gmail.com.

Уральские киношники ищут героев для нового роуд-муви про экологию.Видео:Мастерская Kinolook

- Авторам фильма важно провести параллель между бытовыми отходами и человеческой жизнью. К сожалению, часто люди оказываются выброшенными на обочину также, как мусор, - рассказывают киношники. - Словом, это не только актуальная и острая современная проблема, но и возможность для нас лучше понять себя, своих героев и свое поколение.

Кстати, в съемках нового фильма Мастерской Kinolook будут задействованы актеры Коляда-театра, Центра Современной Драматургии и других театров Екатеринбурга. А режиссером-постановщиком стала Алена Тремазова, выпускница ВГИКа и ученица Николая Коляды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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