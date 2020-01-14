Губернатор Куйвашев присудил премии лучшим ученым Урала

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:47:04+03:00

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На Среднем Урале наградили 23 молодых ученых в возрасте до 35 лет. За лучшие опубликованные работы в области машиностроения, медицины, экологии, математики, металлургии, гуманитарных и других наук молодые ученые получат дипломы и денежные вознаграждения от правительства региона.

- Премии губернатора молодым ученым – составляющая часть реализации национального проекта «Наука» в Свердловской области. За победу в каждой номинации вручается премия в размере 200 тысяч рублей. Деньги выделяются из бюджета региона. Всего в 2019 году на конкурс поступило 129 работ. Все они носят конкретный научно-прикладной характер, – рассказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

ИСТОЧНИК KP.RU