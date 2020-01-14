14 Янв. 2020 2020-01-14T13:11:13+03:00

На Урале девочка, катаясь на ватрушке с горки, врезалась в дерево и сильно ударилась головой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Нижнего Тагила решила проверить семью 8-летней девочки, которая, катаясь на ватрушке на одной из гор, врезалась в дерево и сильно ударилась головой. Несчастный случай произошел днем 7 января, рядом с девочкой был ее отец.

- По предварительной информации, при скате вниз девочка столкнулась со стволом дерева, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - В результате, она получила травму головы и была в сопровождении родителей госпитализирована в больницу.

Как отмечают в ведомстве, горка находится в лесу - люди катаются с нее произвольно, никаких запрещающих или разрешающих знаков рядом не установлено. Сейчас несчастным случаем занимается прокуратура. Она выясняет все обстоятельства и устанавливает тяжесть травм, которые получил ребенок.

Кстати, вчера мы публиковали несколько полезных советов от свердловских врачей о том, как правильно и, главное, безопасно кататься на ватрушках.

ИСТОЧНИК KP.RU