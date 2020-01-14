«Счастья молодым!»: бывший начальник Федора Смолова прокомментировал свадьбу с внучкой Ельцина

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:58:05+03:00

Пять лет назад нападающий реанимировал свою карьеру в екатеринбургском «Урале»

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Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал новости о скорой свадьбе нападающего Федора Смолова с 17-летней Марией Юмашевой. Как стало известно, форвард «Локомотива» распрощается с холостятской жизнью через год на острове Сант-Барт, где сейчас отдыхает с будущей женой.

Сейчас смолов отдыхает с невестой на Карибах. Фото: Instagram

- Мы с Федей созваниваемся раз в год. Общаемся лично два раза за сезон, когда его клуб играет с «Уралом». Что я могу сказать? Счастья молодым! Надеюсь, у них все будет хорошо, - сказал «КП-Екатеринбург» Иванов.

Стоит отметить, что пять лет назад нападающий реанимировал свою карьеру именно в екатеринбургском клубе. Тогда футболист встречался с Викторией Лопыревой, но позже союз распался.

ИСТОЧНИК KP.RU