В Екатеринбурге устроили облаву на водителей, перевозящих в машине детей
Этим утром Госавтоинспекция провела рейды рядом с детскими садами и школами. Инспекторы искали тех водителей, которые перевозили детей с нарушениями ПДД. Всего за два часа были проверены десятки автомобилей.
- Всего было выявлено 82 нарушения ПДД, было возбуждено 59 административных материалов в отношении тех, кто проверил халатность к перевозке детей, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. - 21 водитель перевозил детей без ремней безопасности, а еще два водителя сели за руль без прав.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Помимо Госавтоинспекции, на рейд вышли представители Народной дружины. Всем еще раз поясняли, что использование автокресла или другого удерживающего детского устройства позволяет на 80% снизить риск травмирования детей до 4 лет в авариях. А возрасте от 5 до 9 - на 52%. Рейды пройдут на территории Урала до 17 января.
ИСТОЧНИК KP.RU