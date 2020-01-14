Свердловская область вошла в антирейтинг регионов России с самой грязной водой

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:04:34+03:00

Свердловская область вошла в антирейтинг регионов России с самой грязной питьевой водой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уровень качества более чем на 10% ниже базовых показателей

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Свердловская область вошла в очередной антирейтинг. На этот раз - в пятерку регионов России с самой грязной питьевой водой. Информация об этом содержится в докладе Счетной палаты РФ по проекту «Экология».

Так, на Урале доля жителей, которые обеспечены качественной питьевой водой из центральных источников водоснабжения, более чем на 10% ниже базовых показателей.

- Согласно ему, разница составляет 38%. Вместо «базы» в 93,1% нормальную чистую воду пьют только 54,25% свердлвчан, - сообщается в документации.

Свердловская область оказалась на втором месте в антирейтинге. На первом - Калмыкия (7,95%). Также специалисты отмечают, что Нижний Тагил является одним из самых загрязненных в России. Качество воздуха определялось концентрациями загрязняющих веществ, превышающих допустимый уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU