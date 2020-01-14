2020-01-14T11:44:13+03:00
Звезды

«Это не губы большие, а помада яркая»: Юлия Михалкова о пластике на лице

Артистка призналась, что ей надоело читать обвинения в соцсетях
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Instagram Юлии МихалковойФото: Instagram Юлии Михалковой
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Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова ответила своим недоброжелателям, которые обвиняют юмористку в пластике на лице. Девушке часто приписывают увеличение губ, хотя сама артистка все отрицает. Об этом артистка в очередной раз написала у себя в Instagram.

- Когда в Инстаграме прочла тысячный по счету комментарий про размер своих губ, мифическую пластику лица и неправильный гардероб! Шутка. Это не губы большие, а помада яркая, пластики нет, гардероб красивый и я всех люблю, - ответила Михалкова.

Осенью 2019 года Юлия Михалкова объявила, что покидает шоу «Уральские пельмени». По словам девушки, ей надоело играть «дурочку» и хочется развития. Сейчас «пельмешка» стала ведущей детского КВН на канале СТС.

Кстати, а вот коллеги по цеху Михалковой другого мнения. Они говорят, что Юлю больше интересовала внешность, а не юмор.

mihalkovamihalkova
Юлия Михалкова ответила хейтерам
11296 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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