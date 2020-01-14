«Это не губы большие, а помада яркая»: Юлия Михалкова о пластике на лице
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова ответила своим недоброжелателям, которые обвиняют юмористку в пластике на лице. Девушке часто приписывают увеличение губ, хотя сама артистка все отрицает. Об этом артистка в очередной раз написала у себя в Instagram.
- Когда в Инстаграме прочла тысячный по счету комментарий про размер своих губ, мифическую пластику лица и неправильный гардероб! Шутка. Это не губы большие, а помада яркая, пластики нет, гардероб красивый и я всех люблю, - ответила Михалкова.
Осенью 2019 года Юлия Михалкова объявила, что покидает шоу «Уральские пельмени». По словам девушки, ей надоело играть «дурочку» и хочется развития. Сейчас «пельмешка» стала ведущей детского КВН на канале СТС.
Кстати, а вот коллеги по цеху Михалковой другого мнения. Они говорят, что Юлю больше интересовала внешность, а не юмор.
ИСТОЧНИК KP.RU