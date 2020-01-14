Вытащил 23 смартфона и ящик денег: на Урале ищут воришку, который ограбил магазин электроники

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:26:09+03:00

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Полиция Алапаевска разыскивает воришку, который утром 11 января ограбил магазин бытовой техники и электроники, расположенный на улице Фрунзе. Мужчина влез через разбитое окно и украл 23 смартфона и денежный ящик для кассового аппарата с «разменкой» порядка 500 рублей. Общая сумма ущерба составила 108,5 тысяч.

- Сотрудники полиции изъяли с места происшествия запись с камер видеонаблюдения. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области. - По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Приметы: славянская внешность, возраст от 25 до 35 лет, рост около 160-170 сантиметров, среднее телосложение.

Был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы с потертостями, серая вязаная шапка с отворотом, черные кроссовки с белыми вставками на подошве, вязаные перчатки темно-серого цвета.

При себе у него был темно-синий рюкзак.

Информацию о нахождении разыскиваемого просят сообщить в ММО МВД России «Алапаевский» по телефону: 8 (34346) 3-42-25 или по линии «02».

ИСТОЧНИК KP.RU