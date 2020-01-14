2020-01-14T11:03:44+03:00
Происшествия

Трогал руками за одежду: на Урале ищут педофила, надругавшегося над 8-летней девочкой

Следователи СКР возбудили уголовное дело
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: предоставлено СУ СКР по Свердловской областиФото: предоставлено СУ СКР по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле разыскивают педофила, который надругался над 8-летней девочкой. Инцидент произошел 3 января у дома № 22 по улице Матросова, мужчина подошел к школьнице и начал трогать ее руками.

Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

- Уголовное дело расследуется, но пока каких-либо подробностей рассказывать в интересах следствия нельзя, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Приметы педофила: 35–40 лет, худощавого телосложения, рост 165–170 см, темно-русые волосы. Был одет в черный пуховик, темно-синие джинсы, черные туфли и черную вязаную шапку.

- Все наряды полиции нижнетагильского гарнизона ОВД ориентированы на розыск подозреваемого. На причастность к преступлению проверяются ранее судимые лица, и склонные к такого рода противоправным деяниям, - отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Всех, кто знает что-либо об этом человеке, просят позвонить в следственный отдел по Тагилстроевскому району по телефону: 8 (3435) 41-45-07 или по телефону доверия свердловского главка полиции 8 (343) 358-71-61.

ИСТОЧНИК KP.RU

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