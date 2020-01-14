Суд вернул стюардессу из Екатеринбурга обратно в небо
Жительница Екатеринбурга, Екатерина, с мая 2018 года работала стюардессой в авиакомпании AzurAir. Перед тем, как принять на работу, с ней заключили срочный трудовой договор до ноября 2018-го. В ноябре срок продлили до мая 2019-го. После чего в апреле руководство авиакомпании уволило Екатерину.
- При этом, при расчете работодатель удержал из выплачиваемых денег расходы на обучение и форменную одежду. В общем, чуть больше 38 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Облсуда. - Екатерина сочла, что руководство нарушило ее личные и трудовые права, поэтому пошла в районный суд.
Женщина потребовала, чтобы трудовой договор, который она заключила с AzurAir, признали заключенным на неопределенный срок, ее восстановили на работе, а также вернули деньги за обучение и форму. Суд иск удовлетворил лишь частично.
Это Екатерину не устроило, и она пошла выше - в Свердловский областной суд. Однако там все оставили без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU