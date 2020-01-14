2020-01-14T10:39:24+03:00
Общество

Суд вернул стюардессу из Екатеринбурга обратно в небо

Женщину уволили из авиакомпании незаконно, и тогда она решила вернуть себе работу
Мария Трапезникова
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Суд вернул стюардессу из Екатеринбурга обратно на работу в авиакомпаниюСуд вернул стюардессу из Екатеринбурга обратно на работу в авиакомпаниюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Екатеринбурга, Екатерина, с мая 2018 года работала стюардессой в авиакомпании AzurAir. Перед тем, как принять на работу, с ней заключили срочный трудовой договор до ноября 2018-го. В ноябре срок продлили до мая 2019-го. После чего в апреле руководство авиакомпании уволило Екатерину.

- При этом, при расчете работодатель удержал из выплачиваемых денег расходы на обучение и форменную одежду. В общем, чуть больше 38 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Облсуда. - Екатерина сочла, что руководство нарушило ее личные и трудовые права, поэтому пошла в районный суд.

Женщина потребовала, чтобы трудовой договор, который она заключила с AzurAir, признали заключенным на неопределенный срок, ее восстановили на работе, а также вернули деньги за обучение и форму. Суд иск удовлетворил лишь частично.

Это Екатерину не устроило, и она пошла выше - в Свердловский областной суд. Однако там все оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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