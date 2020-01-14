Захотел увидеться: на Урале мужчина, который залез через балкон в квартиру к бывшей жене, угодил в колонию строго режима

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:05:51+03:00

Григорий мог отделаться штрафом, но суд решил приговорить его к реальному сроку. Фото: соцсети

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На Урале осудили 32-летнего мужчину, который залез в квартиру к своей бывшей жене. Его приговорили к колонии. Все произошло в Верхнем Тагиле.

Супруги развелись летом 2018 года. Жена отдала бывшему мужу по имени Григорий все его вещи и запретила приходить в квартиру, которая принадлежала ее матери.

Но в начале августа бывший муж решил увидеться с экс-супругой. Правда, перед этим мужчина изрядно выпил алкоголя. Григорий пришел к дому, где раньше жил со своей благоверной. Поскольку квартира была на первом этаже, то он решил позвать бывшую сожительницу через окно. Но на часах был уже третий час ночи, и впускать Григория в квартиру никто не торопился.

- Подойдя к окну, мужчина попросил супругу пустить его в квартиру, однако, получил отказ. Тогда, недолго думая, подсудимый проник на балкон квартиры и, разбив стекло балконной двери, открыл ее. На требование бывшей супруги покинуть квартиру, нарушитель не реагировал, - рассказали «КП» в следственном отделе СКР по Кировграду.

Позже силовикам Григорий рассказал, что залез в квартиру, так как ему якобы негде было ночевать.

В итоге на нарушителя завели уголовное дело по первой части статьи 139 УК РФ (Нарушение неприкосновенности жилища). По данной статье Григорий мог отделаться штрафом, либо исправительными работами. Но суд учел, что мужчина уже был судим, а в 2018 году условно-досрочно освободился из колонии. В итоге Григория приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU