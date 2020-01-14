Больше 600 уральцев за неделю «подхватили» пневмонию

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:22:48+03:00

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Только за минувшую неделю, с 6 по 12 января, специалисты Роспотребнадзора зафиксировали на территории Свердловской области 675 человек, обратившихся к медикам с жалобами на слабость и сильный кашель. Им всем поставили предварительный диагноз «пневмония». Количество заболевших возросло на 35%.

- Чаще всего болеют дети до двух лет. Несмотря на рост заболеваемости пневмонией, по данным на 13 января, образовательный процесс в школах и детсадах региона не приостановлен, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Не так давно мы рассказывали, что, в связи со вспышкой атипичной пневмонии в Китае, в аэропорту Кольцово тщательный осмотр медиков проходят все пассажиры, прилетевшие из Поднебесной.

Всех прилетающих проверяют дистанционно, с помощью тепловизоров, установленных в здании аэропорта. Датчики показывают температуру тела человека. И в случае, если она повышена, заболевшего направляют на обследование, после чего на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU