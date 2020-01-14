2020-01-14T09:54:14+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле хотят реконструировать «Комсомольский сквер»

Для начала нужно разработать эскизный проект, чтобы попасть в федеральную программу
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего ТагилаФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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Администрация Нижнего Тагила решила реконструировать «Комсомольский сквер», который находится рядом с кукольным театром и был заложен еще в 1927 году. Его благоустройством займутся специалисты МУП «Тагилгражданпроект».

- Им уже дано поручение разработать эскизный проект реконструкции объекта, чтобы включить его в заявку на участие в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2021-2022 годах, - отметил глава города Владислав Пинаев.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В обновленном парке планируется полностью заменить все старые фонари, отремонтировать центральный фонтан, а также установить побольше скамеек и урн.

Сейчас восстановлением начала заниматься другая компания, «Капиталстрой». В ее задачи входит в течение 2020 года частично восстановить облицовку клумб и лестничных пролетов, отремонтировать сломанные скамейки и урны, а также заменить разбитые уличные фонари.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

ИСТОЧНИК KP.RU

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