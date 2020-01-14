2020-01-14T09:30:19+03:00
Происшествия

Хотел посмотреть знаки, но сбила машина: на трассе под Екатеринбургом погиб водитель Hyundai

В ДТП разбирается полиция
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП произошло на трассе «ЕкатеринбургСеров» вечером 13 января. Погиб мужчина 1962 года рождения, который переходил дорогу.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области, 28-летний водитель автомобиля Honda ехал из Серова. Мужчина включил дальний свет фар, а через десять метров внезапно появился пешеход. Автомобилист вывернул руль, но не успел и сбил пешехода.

- На месте происшествия установлено, что погибший мужчина приобрел в автосалоне Москвы новый автомобиль «Хундай Туссан» и возвращался на нем домой в город Белоярский ХМАО, в машине был один. Остановившись на трассе, водитель направился на противоположную сторону дороги, предположительно, чтобы посмотреть дорожные знаки, указывающие направление движения на развязке. Возвращаясь в свой автомобиль, мужчина попал под машину, - комментируют в ГИБДД по области.

В ведомстве пояснили, что на одежде погибшего мужчины не было световозвращающих элементов. Этот участок дороги почти не освящен. Детально в ДТП разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге устроили облаву на водителей, перевозящих в машине детей
Свердловская область вошла в антирейтинг регионов России с самой грязной водой
«Это не губы большие, а помада яркая»: Юлия Михалкова о пластике на лице
Вытащил 23 смартфона и ящик денег: на Урале ищут воришку, который ограбил магазин электроники
Трогал руками за одежду: на Урале ищут педофила, надругавшегося над 8-летней девочкой
Суд вернул стюардессу из Екатеринбурга обратно в небо
Захотел увидеться: на Урале мужчина, который залез через балкон в квартиру к бывшей жене, угодил в колонию строго режима
Больше 600 уральцев за неделю «подхватили» пневмонию
В Нижнем Тагиле хотят реконструировать «Комсомольский сквер»
Хотел посмотреть знаки, но сбила машина: на трассе под Екатеринбургом погиб водитель Hyundai
«Две красотки»: уральская актриса поразила поклонников, выйдя на красную дорожку вместе с Дженнифер Лопес
В Екатеринбурге начали выдавать паспорта футбольных болельщиков на Евро-2020
В Екатеринбурге тренера по муай-таю отправили на 10 дней за решетку из-за долгов по алиментам
В центре Екатеринбурга за 150 миллионов продают Дом Культуры с лепниной и шикарными люстрами
«Обидно, конечно»: екатеринбуржец выбыл из гонки за первое место на «Дакар»
Энергетики починили трубы, из-за которых на Уралмаше случился потоп
Построят первые велодорожки и детские площадки: что ждет Шарташский лесопарк Екатеринбурга в новом году
В Екатеринбурге дом, который должны снести ради нового зала филармонии, сначала отремонтируют
Перед пропажей ее страницу удалили: на Урале завершились поиски 15-летней девочки
Мэрия Екатеринбурга обновила программу развития ЖКХ