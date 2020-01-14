Хотел посмотреть знаки, но сбила машина: на трассе под Екатеринбургом погиб водитель Hyundai

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:30:19+03:00

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Смертельное ДТП произошло на трассе «Екатеринбург – Серов» вечером 13 января. Погиб мужчина 1962 года рождения, который переходил дорогу.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области, 28-летний водитель автомобиля Honda ехал из Серова. Мужчина включил дальний свет фар, а через десять метров внезапно появился пешеход. Автомобилист вывернул руль, но не успел и сбил пешехода.

- На месте происшествия установлено, что погибший мужчина приобрел в автосалоне Москвы новый автомобиль «Хундай Туссан» и возвращался на нем домой в город Белоярский ХМАО, в машине был один. Остановившись на трассе, водитель направился на противоположную сторону дороги, предположительно, чтобы посмотреть дорожные знаки, указывающие направление движения на развязке. Возвращаясь в свой автомобиль, мужчина попал под машину, - комментируют в ГИБДД по области.

В ведомстве пояснили, что на одежде погибшего мужчины не было световозвращающих элементов. Этот участок дороги почти не освящен. Детально в ДТП разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU