В Екатеринбурге начали выдавать паспорта футбольных болельщиков на Евро-2020

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:43:57+03:00

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В Екатеринбурге начали выдавать паспорта футбольных болельщиков на Чемпионат Европы-2020. Сейчас на Главпочтамт поступила первая партия из 100 документов, половину из которых уже отправили. Их владельцами стали уральцы всех возрастов - от мала до велика.

- Выдача паспортов производится только в Главпочтамте при предъявлении документа, который удостоверяет личность получателя (паспорт или свидетельство о рождении) и который был указан при оформлении заявки на FAN ID, - рассказали в пресс-службе региональной «Почты России». - Это должен быть один и тот же документ.

Фото: пресс-служба региональной "Почты России"

Напомним, что FAN ID - это небольшой заламинированный бланк, который содержит персональные данные владельца и его фотографию. Этот паспорт обеспечит комфортное и безопасное пребывание зрителей на стадионе во время Евро-2020 по футболу, а также безвизовый въезд в Россию для иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU