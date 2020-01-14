В Екатеринбурге тренера по муай-таю отправили на 10 дней за решетку из-за долгов по алиментам

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:26:40+03:00

Он не выплатил своей трехлетней дочке порядка 180 тысяч

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге тренера по муай-таю [тайскому боксу - прим.ред.] отправили на 10 суток за решетку из-за того, что он задолжал своей трехлетней дочке порядка 180 тысяч рублей по алиментам.

- Мужчина долгое время отказывался платить в добровольном порядке по «идейным соображениям». Судебный пристав-исполнитель уже привлекала данного должника к административной ответственности, после чего он получил 10 суток ареста и единым платежом погасил долг в 38 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Однако ситуация повторилась вновь, спустя год. Его снова просили добровольно погасить долги, он снова отказывался. И его снова отправили на 10 суток за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU