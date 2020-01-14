В центре Екатеринбурга за 150 миллионов продают Дом Культуры с лепниной и шикарными люстрами
В центре Екатеринбурга, напротив сада Вайнера, продают старинный Дом Культуры имени Горького. Особняк был построен в начале ХХ века уже почти девяносто лет используется как общественно-культурная площадка. А продают его за 150 миллионов рублей.
- В данное время у здания есть арендаторы. Внутри выполнен ремонт, пол из керамогранита, часть стен тоже, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU. - Продажа как с арендаторами, так и без. Земля в аренде на 49 лет.
Фото: портал N1.RU
Общая площадь дома - 2 800 квадратных метров, в нем пять этажей, а высота потолков - 4-6 метров. Интерьеры Дома культуры - в стиле советской неоклассики с использованием потолочной лепнины, альфрейной росписи и ордерных элементов.
Фото: портал N1.RU
Фото: портал N1.RU
ИСТОЧНИК KP.RU