В центре Екатеринбурга за 150 миллионов продают Дом Культуры с лепниной и шикарными люстрами

14 Янв. 2020 2020-01-14T07:37:29+03:00

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В центре Екатеринбурга, напротив сада Вайнера, продают старинный Дом Культуры имени Горького. Особняк был построен в начале ХХ века уже почти девяносто лет используется как общественно-культурная площадка. А продают его за 150 миллионов рублей.

- В данное время у здания есть арендаторы. Внутри выполнен ремонт, пол из керамогранита, часть стен тоже, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU. - Продажа как с арендаторами, так и без. Земля в аренде на 49 лет.

Фото: портал N1.RU

Общая площадь дома - 2 800 квадратных метров, в нем пять этажей, а высота потолков - 4-6 метров. Интерьеры Дома культуры - в стиле советской неоклассики с использованием потолочной лепнины, альфрейной росписи и ордерных элементов.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU