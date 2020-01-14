2020-01-14T07:18:56+03:00
Спорт

«Обидно, конечно»: екатеринбуржец выбыл из гонки за первое место на «Дакар»

Алексей Шмотьев не успел финишировать к 21:00 - а это считается обязательным условием
Мария Трапезникова
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Фото: Сергей КарякинФото: Сергей Карякин
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Гонщик из Екатеринбурга, Алексей Шмотьев, выбыл из гонки за первое место на ралли-марафоне «Дакар». Из-за поломки его багги, он не успел финишировать к 21:00 - а это считается обязательным условием. Но неисправность гонщик все-таки устранил самостоятельно, поэтому теперь может продолжить борьбу, но уже в отдельном от общего зачета рейтинге.

А вот второй спортсмен из Екатеринбурга, Сергей Карякин, все также продолжает целиться на первое место. За последний этап он значительно сократил отставание от победителя с 12-го до 4-го места.

Сам екатеринбуржец остался недоволен результатом, отметив, что мог бы и лучше, если бы не непредвиденная поломка - у его багги взорвался ремень вариатора, поэтому за километр до финиша ему пришлось «притормозить».

- Обидно, конечно, но это объяснимо и связано с чрезмерной нагрузкой, мы постоянно едем с ограничением 130 км/ч, - написал в соцсетях Карякин. - После спецучастка была процедура взвешивания техники, на которой наконец-то заметили, что на машинах лидирующей команды стоят колеса неправильного диаметра. Сейчас поставили пломбы, очень любопытно, какое решение примут технические комиссары.

Это был седьмой этап ралли-марафона, впереди еще четыре. Сам «Дакар» проходит в Саудовской Аравии, финиш назначен на 17 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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