Энергетики починили трубы, из-за которых на Уралмаше случился потоп

14 Янв. 2020 2020-01-14T06:57:27+03:00

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В Екатеринбурге энергетики починили трубы, из-за прорыва которых вчера на Уралмаше произошел настоящий потоп. Из-за того, что на поверхность вылилась горячая вода, видимость на улице Победы, где и произошла авария, была практически нулевая.

Специалисты приехали на место ЧП практически сразу и заменили 6 метров изношенной трубы на новую, все сварочные работы завершили только к 02:00.

Фото: сообщество "Уралмаш-Эльмаш.РФ"

- На месте работали три аварийные бригады из 18 человек и 5 спецмашин. В период работ отопление и горячее водоснабжение потребителей обеспечивались с обратного трубопровода, - рассказали в пресс-службе ЕТК. - После завершения работ вода подается по обычной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU