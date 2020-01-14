Энергетики починили трубы, из-за которых на Уралмаше случился потоп
В Екатеринбурге энергетики починили трубы, из-за прорыва которых вчера на Уралмаше произошел настоящий потоп. Из-за того, что на поверхность вылилась горячая вода, видимость на улице Победы, где и произошла авария, была практически нулевая.
Специалисты приехали на место ЧП практически сразу и заменили 6 метров изношенной трубы на новую, все сварочные работы завершили только к 02:00.
Фото: сообщество "Уралмаш-Эльмаш.РФ"
- На месте работали три аварийные бригады из 18 человек и 5 спецмашин. В период работ отопление и горячее водоснабжение потребителей обеспечивались с обратного трубопровода, - рассказали в пресс-службе ЕТК. - После завершения работ вода подается по обычной схеме.
ИСТОЧНИК KP.RU