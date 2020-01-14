В Екатеринбурге дом, который должны снести ради нового зала филармонии, сначала отремонтируют

14 Янв. 2020 2020-01-14T06:15:51+03:00

В Екатеринбурге дом, который должны снести ради новой филармонии, сначала отремонтируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятиэтажка попала в список капремонта до 2022 года

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Накануне администрация Екатеринбурга опубликовала список из 280 адресов, дома по которым будут отремонтированы до 2022 года. Документ подписал глава города Александр Высокинский. Полный список домов можно посмотреть на сайте мэрии.

Однако среди этих 280 домов есть один, который собираются снести ради строительства нового зала филармонии - а именно, на Карла Либкнехта, 40. Как адрес попал в список капремонта, пока не ясно. Мы запросили комментарий у пресс-службы администрации города.

Фото: скриншот документации

Напомним, что на месте дома к 2023 году в Екатеринбурге построят новый зал для Свердловской филармонии. Проект разрабатывало знаменитое бюро Zaha Hadid Architects.У всех жителей выкупили квартиры, а вот последняя владелица, Елена Шелкова, отказывалась съезжать. Пока ей не предложили жилье за 18 миллионов рублей .

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ИСТОЧНИК KP.RU